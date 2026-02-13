GCI Liberty A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

GCI Liberty A stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,760 USD. Im Vorjahr waren 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,95 Prozent auf 1,05 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at