GCI Liberty A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GCI Liberty A lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -7,760 USD. Im Vorjahr waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

