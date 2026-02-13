GCI Liberty B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GCI Liberty B hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 7,760 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat GCI Liberty B mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at