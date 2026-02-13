GCI Liberty B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GCI Liberty B hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 7,760 USD beziffert. Im Vorjahr hatte GCI Liberty B ein Ergebnis je Aktie von 2,27 USD vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat GCI Liberty B mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at