GCI Liberty B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GCI Liberty B veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

GCI Liberty B vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 7,760 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1,05 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,02 Milliarden USD umgesetzt.

