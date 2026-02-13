|
GCI Liberty: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
GCI Liberty ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GCI Liberty die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -7,760 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GCI Liberty ein EPS von 2,27 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,05 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte GCI Liberty einen Umsatz von 1,02 Milliarden USD eingefahren.
