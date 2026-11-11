GCM Grosvenor A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GCM Grosvenor A äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 144,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at