GCM Grosvenor A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GCM Grosvenor A hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GCM Grosvenor A 0,090 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat GCM Grosvenor A 177,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 163,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,420 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei GCM Grosvenor A ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,73 Prozent auf 557,57 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 503,52 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,795 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 542,15 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at