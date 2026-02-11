11.02.2026 06:31:28

GCM Grosvenor A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GCM Grosvenor A hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GCM Grosvenor A 0,090 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat GCM Grosvenor A 177,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 163,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,420 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei GCM Grosvenor A ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,73 Prozent auf 557,57 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 503,52 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,795 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 542,15 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen