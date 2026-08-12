GCM Grosvenor A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GCM Grosvenor A gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 133,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 117,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at