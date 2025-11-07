GCM Grosvenor A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GCM Grosvenor A lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,72 Prozent auf 133,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 120,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at