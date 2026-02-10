GCM Grosveno a Aktie
10.02.2026 23:34:39
GCM Grosvenor Inc. Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - GCM Grosvenor Inc. (GCMG) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $18.97 million, or $0.18 per share. This compares with $7.61 million, or $0.09 per share, last year.
Excluding items, GCM Grosvenor Inc. reported adjusted earnings of $61.74 million or $0.31 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.2% to $177.09 million from $165.26 million last year.
GCM Grosvenor Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.97 Mln. vs. $7.61 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.09 last year. -Revenue: $177.09 Mln vs. $165.26 Mln last year.
