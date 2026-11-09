GCM Grosveno a Aktie
WKN DE: A2QC0Z / ISIN: US36831E1082
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09.11.2026 13:43:57
GCM Grosvenor Inc. Reports Increase In Q3 Profit
(RTTNews) - GCM Grosvenor Inc. (GCMG) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $12.25 million, or $0.17 per share. This compares with $10.49 million, or $0.16 per share, last year.
Excluding items, GCM Grosvenor Inc. reported adjusted earnings of $44.61 million or $0.22 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.8% to $145.55 million from $134.96 million last year.
GCM Grosvenor Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.25 Mln. vs. $10.49 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.16 last year. -Revenue: $145.55 Mln vs. $134.96 Mln last year.
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