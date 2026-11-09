GCM Grosvenor Inc. Reports Increase In Q3 Profit

(RTTNews) - GCM Grosvenor Inc. (GCMG) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $12.25 million, or $0.17 per share. This compares with $10.49 million, or $0.16 per share, last year.

Excluding items, GCM Grosvenor Inc. reported adjusted earnings of $44.61 million or $0.22 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.8% to $145.55 million from $134.96 million last year.

GCM Grosvenor Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $12.25 Mln. vs. $10.49 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.16 last year. -Revenue: $145.55 Mln vs. $134.96 Mln last year.