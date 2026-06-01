GCM Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GCM Securities hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 INR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GCM Securities ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,060 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 185,14 Prozent zurück. Hier wurden -8,4 Millionen INR gegenüber -3,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,060 INR. Im Vorjahr waren -0,140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 110,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,95 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -9,19 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at