GCM Securities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GCM Securities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GCM Securities ein EPS von -0,010 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GCM Securities in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3358,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -5,5 Millionen INR im Vergleich zu 0,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at