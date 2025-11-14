GCM Securities öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GCM Securities hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 96,63 Prozent auf 0,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,1 Millionen INR gelegen.

