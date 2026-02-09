|
GCM Securities: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
GCM Securities stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 0,02 INR. Im letzten Jahr hatte GCM Securities einen Gewinn von -0,070 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat GCM Securities im vergangenen Quartal 3,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 131,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GCM Securities -11,5 Millionen INR umsetzen können.
