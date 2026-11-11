Grand City Properties Aktie
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
|Prognosespanne erhöht
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11.11.2026 10:25:38
GCP-Aktie moderat im Minus: Gewinnprognose nach LEG-Einstieg angehoben
Via XETRA zeigt sich die GCP-Aktie zeitweise 0,38 Prozent tiefer bei 7,78 Euro.
Das Unternehmen hält seit Kurzem rund 20 Prozent an LEG und betrachtet das Aktienpaket als Finanzinvestition. Bei der Bekanntgabe des LEG-Einstiegs im Oktober hatte Grand City Properties bereits mitgeteilt, dass sich die Beteiligung positiv auf das operative Ergebnis auswirken werde.
Derweil hat Grand City Properties (GCP) in den ersten neun Monaten wie auch andere Wohnungsanbieter von höheren Mieteinnahmen profitiert. Die Nettomieteinnahmen legten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf gut 331 Millionen Euro zu, wie Grand City Properties mitteilte. Wegen gestiegener Finanzierungskosten sank jedoch die für die Immobilienbranche wichtige Kennziffer FFO1 um vier Prozent auf 135,7 Millionen Euro.
Für Stephanie Dossmann vom Analysehaus Jefferies wirken die operativen Kennziffern des Immobilienunternehmens weiterhin gesund. Noch wichtiger sei aber die LEG-Beteiligung wegen ihrer positiven Wirkung auf den operativen Gewinn (FFO). Die Anhebung der Prognose für 2026 sei davon unterstützt worden.
Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn um mehr als die Hälfte auf knapp 182 Millionen Euro. Der Wohnungsanbieter begründete dies vor allem mit einem niedrigeren Beitrag durch die Neubewertung der Immobilien.
Ende September waren gut 61.100 Wohnungen im Besitz von Grand City Properties und damit etwas mehr als Ende 2025. Regionale Schwerpunkte sind Berlin, Nordrhein-Westfalen und London. In der britischen Hauptstadt hat Grand City Properties zwar nur gut 4.000 Wohnungen und damit knapp sieben Prozent des gesamten Bestands. Gemessen an der Bewertung der Wohnungen steuert London aber mit fast 1,9 Milliarden Euro rund ein Fünftel bei. /zb/stk
LUXEMBURG (dpa-AFX)
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