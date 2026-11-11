Grand City Properties Aktie

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WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

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Prognosespanne erhöht 11.11.2026 10:25:38

GCP-Aktie moderat im Minus: Gewinnprognose nach LEG-Einstieg angehoben

GCP-Aktie moderat im Minus: Gewinnprognose nach LEG-Einstieg angehoben

Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties (GCP) hat nach seinem Einstieg beim Konkurrenten LEG Immobilien wie erwartet die Prognose für das operative Ergebnis leicht erhöht.

Der operative Gewinn (FFO I) soll im laufenden Jahr jetzt zwischen 185 und 195 Millionen Euro liegen, wie die SDAX notierte Aroundtown-Tochter am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Damit wurde die Prognosespanne um zehn Millionen Euro erhöht. 2025 hatte GCP operativ 188 Millionen Euro verdient. Die vollen Auswirkungen des Kaufs des LEG Immobilien-Anteils werden sich im kommenden Jahr zeigen, hieß es weiter.

Via XETRA zeigt sich die GCP-Aktie zeitweise 0,38 Prozent tiefer bei 7,78 Euro.

Das Unternehmen hält seit Kurzem rund 20 Prozent an LEG und betrachtet das Aktienpaket als Finanzinvestition. Bei der Bekanntgabe des LEG-Einstiegs im Oktober hatte Grand City Properties bereits mitgeteilt, dass sich die Beteiligung positiv auf das operative Ergebnis auswirken werde.

Derweil hat Grand City Properties (GCP) in den ersten neun Monaten wie auch andere Wohnungsanbieter von höheren Mieteinnahmen profitiert. Die Nettomieteinnahmen legten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf gut 331 Millionen Euro zu, wie Grand City Properties mitteilte. Wegen gestiegener Finanzierungskosten sank jedoch die für die Immobilienbranche wichtige Kennziffer FFO1 um vier Prozent auf 135,7 Millionen Euro.

Für Stephanie Dossmann vom Analysehaus Jefferies wirken die operativen Kennziffern des Immobilienunternehmens weiterhin gesund. Noch wichtiger sei aber die LEG-Beteiligung wegen ihrer positiven Wirkung auf den operativen Gewinn (FFO). Die Anhebung der Prognose für 2026 sei davon unterstützt worden.

Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn um mehr als die Hälfte auf knapp 182 Millionen Euro. Der Wohnungsanbieter begründete dies vor allem mit einem niedrigeren Beitrag durch die Neubewertung der Immobilien.

Ende September waren gut 61.100 Wohnungen im Besitz von Grand City Properties und damit etwas mehr als Ende 2025. Regionale Schwerpunkte sind Berlin, Nordrhein-Westfalen und London. In der britischen Hauptstadt hat Grand City Properties zwar nur gut 4.000 Wohnungen und damit knapp sieben Prozent des gesamten Bestands. Gemessen an der Bewertung der Wohnungen steuert London aber mit fast 1,9 Milliarden Euro rund ein Fünftel bei. /zb/stk

LUXEMBURG (dpa-AFX)

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Weitere Links:

Grand City Properties sieht sich auf Kurs und bestätigt Prognose - Aktie knapp im Minus
LEG Immobilien-Aktie höher: Grand City Properties erwirbt ein Fünftel der Anteile
Immobilien-Aktien freundlich: Grand City erwirbt LEG-Beteiligung

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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10:41 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
11.11.26 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
21.10.26 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
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