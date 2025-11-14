GCT Semiconductor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GCT Semiconductor präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GCT Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 83,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD im Vergleich zu 2,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at