GCT Semiconductor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GCT Semiconductor hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,150 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 284,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at