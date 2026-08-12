GCT Semiconductor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GCT Semiconductor hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,25 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,80 Prozent auf 1,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte GCT Semiconductor 1,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at