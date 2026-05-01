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01.05.2026 06:31:29
GD Power Devevlopment hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
GD Power Devevlopment hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 CNY gegenüber 0,100 CNY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,62 Prozent auf 39,17 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte GD Power Devevlopment 39,81 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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