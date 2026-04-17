GD Power Devevlopment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GD Power Devevlopment hat am 14.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,02 CNY. Im letzten Jahr hatte GD Power Devevlopment einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 45,32 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 45,04 Milliarden CNY.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,400 CNY. Im Vorjahr hatte GD Power Devevlopment 0,550 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 5,03 Prozent auf 178,64 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 169,66 Milliarden CNY gelegen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,408 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 170,11 Milliarden CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at