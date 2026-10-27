GD Power Devevlopment präsentierte Quartalsergebnisse

GD Power Devevlopment hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,170 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,33 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,55 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at