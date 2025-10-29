GD Power Devevlopment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GD Power Devevlopment hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,55 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at