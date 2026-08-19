GD Power Devevlopment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GD Power Devevlopment stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,09 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GD Power Devevlopment noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39,86 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37,84 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at