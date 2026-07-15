GDEP ADVANCE,Inc Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GDEP ADVANCE,Inc Registered lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36,12 JPY gegenüber 12,49 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 92,13 Prozent auf 2,29 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 144,60 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 99,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,63 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,95 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at