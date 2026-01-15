GDEP ADVANCE,Inc Registered legte Quartalsergebnis vor

GDEP ADVANCE,Inc Registered hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 57,57 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 42,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat GDEP ADVANCE,Inc Registered 2,13 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,75 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at