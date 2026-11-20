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20.11.2026 06:31:28
GDEV mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
GDEV präsentierte am 19.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GDEV 1,32 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 92,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 98,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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