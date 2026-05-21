GDEV stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GDEV hat am 19.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GDEV 0,770 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 99,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GDEV 97,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at