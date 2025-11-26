|
26.11.2025 06:31:28
GDEV zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
GDEV lud am 24.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,71 Prozent zurück. Hier wurden 98,0 Millionen USD gegenüber 111,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
