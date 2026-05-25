GDEX Bhd Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GDEX Bhd Registered ließ sich am 22.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GDEX Bhd Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 105,4 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum waren 105,5 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at