GDEX Bhd Registered hat am 26.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GDEX Bhd Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 111,8 Millionen MYR im Vergleich zu 101,3 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at