GDEX Bhd Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GDEX Bhd Registered hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das vergangene Quartal hat GDEX Bhd Registered mit einem Umsatz von insgesamt 111,3 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,8 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 3,89 Prozent verringert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 416,33 Millionen MYR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 419,17 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at