GDI Integrated Facility Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GDI Integrated Facility Services hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,59 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,300 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 615,0 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 640,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at