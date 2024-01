GDL beginnt Lokführerstreik am Dienstagabend im Güterverkehr

BERLIN (dpa-AFX) - Der rund sechstägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL beginnt am Dienstagabend (18.00 Uhr) zunächst im Güterverkehr. In der Nacht auf Mittwoch um 2.00 Uhr will die Gewerkschaft ihn auch auf den Personenverkehr ausweiten. Bis kommenden Montag um 18.00 Uhr soll der Ausstand andauern. Es ist der vierte und bisher längste Streik im laufenden Tarifkonflikt bei der Bahn. Erstmals umfasst er ein komplettes Wochenende. Die Bahn hat angekündigt, nicht gerichtlich gegen den Arbeitskampf vorzugehen. Für Bahnreisende stehen erneut schwierige Tage mit absehbar Tausenden Zugausfällen bevor.

GDL-Chef Claus Weselsky hatte den sechstägigen Streik bei der Deutschen Bahn zuvor verteidigt. Die Arbeitgeber seien der Gewerkschaft mit ihrem jüngsten Angebot nicht entgegengekommen. Die Bahn kritisierte das Vorgehen der Gewerkschaft. "Die DB setzt auf Kompromisse, die GDL verschärft maßlos den Konflikt", hieß es./maa/DP/jha