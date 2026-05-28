28.05.2026 06:31:29

GDL Leasing Finance legte Quartalsergebnis vor

GDL Leasing Finance hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,19 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GDL Leasing Finance ein Ergebnis je Aktie von 0,060 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat GDL Leasing Finance im vergangenen Quartal 9,3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 236,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GDL Leasing Finance 2,8 Millionen INR umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 1,59 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GDL Leasing Finance 0,760 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 36,20 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 207,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte GDL Leasing Finance einen Umsatz von 11,78 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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