GDL Leasing Finance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GDL Leasing Finance präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,98 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,560 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 224,50 Prozent auf 11,4 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at