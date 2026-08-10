GDL Leasing Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GDL Leasing Finance hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 6,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at