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08.08.2026 19:08:38
GDL plant neuen Warnstreik - Saarbahn hält Ersatzverkehr
SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Nachdem der zehnte Warnstreik bei der Saarbahn am Freitagabend nach rund zwölf Stunden vorzeitig beendet worden ist, droht am Montag bereits ein erneuter Warnstreik. Das teilte die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) mit.
Die GDL habe der Saarbahn eine Streikankündigung für Montag zugeleitet, erklärte Nico Rebenack, Bezirksvorsitzender Süd-West der GDL. "Nähere Informationen zu präzisen Streikzeiten können wir noch nicht machen." Diese würden kurzfristig gesondert mitgeteilt. Betroffen ist der Betrieb der Saarbahn-Linie S1. Am Montag beginnt im Saarland wieder die Schule nach den Sommerferien.
Schienenersatzverkehr bleibt bestehen
Die Saarbahn teilte mit, am bereits eingerichteten Schienenersatzverkehr festzuhalten. Die zusätzlichen Busse verkehrten weiterhin über das gesamte Wochenende. Zum Schulanfang am Montag werde neben dem Schienenersatz zusätzlich ein eingeschränkter TramTrain-Betrieb möglich sein. Ab Montag sollen die Fahrzeuge der Linie S1 laut Mitteilung von morgens bis nachmittags vereinzelt zwischen Saargemünd und Riegelsberg Süd fahren.
Erst Anfang der Woche hatte ein zweitägiger Streik für den Ausfall der Linie S1 gesorgt. Dieser war am Mittwochmorgen vorläufig beendet worden. Die Tarifverhandlungen scheinen derzeit festgefahren./nis/DP/mis
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