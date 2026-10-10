10.10.2026 11:39:38

GDL setzt Streik bei Saarbahn übers Wochenende aus

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Im Tarifstreit bei der Saarbahn will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihren Streik bis Sonntagabend aussetzen. Die Bahnfahrer sollen laut Gewerkschaft Samstagfrüh für insgesamt mindestens 40 Stunden wieder zurück an ihren Arbeitsplatz kehren. Man wolle damit den Arbeitgeber auffordern, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Die GDL hatte am 8. Oktober den Streik begonnen, der eigentlich bis zum Ende des Monats dauern sollte. Die Gewerkschaft forderte für die TramTrain-Fahrer weiterhin einen eigenen Tarifvertrag. Saarbahn und Kommunaler Arbeitgeberverband Saar (KAV) lehnen das ab und wollen die Tarifpartnerschaft mit der GDL nicht fortsetzen.

Die Saarbahn kündigte am Samstagmorgen an, dass die Bahnen im Regelbetrieb unterwegs seien. Dies werde voraussichtlich bis mindestens 15.15 Uhr der Fall sein. Auch die Busse des Schienenersatzverkehrs seien planmäßig unterwegs./mgn/DP/zb

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