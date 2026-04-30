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30.04.2026 06:31:29
GDP Gas de Portugal SGPS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
GDP Gas de Portugal SGPS lud am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,89 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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