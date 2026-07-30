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30.07.2026 06:31:29
GDP Gas de Portugal SGPS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
GDP Gas de Portugal SGPS hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,240 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GDP Gas de Portugal SGPS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,86 Milliarden USD im Vergleich zu 5,70 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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