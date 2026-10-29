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29.10.2026 06:31:29
GDP Gas de Portugal SGPS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GDP Gas de Portugal SGPS ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GDP Gas de Portugal SGPS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,75 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 5,96 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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