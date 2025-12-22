Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
22.12.2025 19:11:00
GDP looks strong despite a turbulent year. Can the U.S. economy keep it up?
The kitchen sink was thrown at the economy in 2025 — punishing tariffs, higher inflation, rising unemployment — but the U.S. might still be growing at an above-average speed in a sign of surprising pluck.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
