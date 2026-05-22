GDS A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GDS A lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,49 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,460 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 486,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 374,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at