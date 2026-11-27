|
27.11.2026 06:31:29
GDS A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
GDS A hat sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,93 Prozent auf 471,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 403,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,380 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 3,17 Milliarden CNY erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!