GDS A hat sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,93 Prozent auf 471,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 403,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,380 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 3,17 Milliarden CNY erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at