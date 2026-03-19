GDS A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GDS A gab am 16.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat GDS A im vergangenen Quartal 412,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GDS A 374,3 Millionen USD umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,610 USD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,830 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,59 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,43 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at