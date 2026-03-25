GDS Holdings Aktie
WKN DE: A2DF4S / ISIN: KYG3902L1095
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25.03.2026 13:02:33
GDS Ends Years Of Losses On AI Demand And One-Time Gain
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Nachrichten zu GDS Holdings Ltd Registered Shs
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15.03.26
|Ausblick: GDS präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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19.11.25
|Ausblick: GDS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)