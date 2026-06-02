GDS Holdings Aktie
WKN DE: A2DF4S / ISIN: KYG3902L1095
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02.06.2026 18:20:18
GDS Plans To Spend Up To 50B Yuan As AI Data Center Demand Booms
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