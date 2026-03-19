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19.03.2026 06:31:28

GDS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GDS präsentierte am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

GDS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,34 HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,20 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,91 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,590 HKD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei GDS ein Gewinn pro Aktie von -0,810 HKD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat GDS 12,40 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,19 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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